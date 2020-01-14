Ненормальная ситуация на Australian Open: теннисистка вела в счете, но не доиграла матч из-за кашля от плохого воздуха

«Это было ужасно, не припомню ничего подобного раньше, – позже заявила теннисистка. – Мне было страшно, казалось, что сейчас упаду. Потому я опустилась на колени. У меня никогда раньше не было астмы. Это нечестно. Думала, мы не будем играть сегодня. Но при невыходе на корт нас бы оштрафовали».

В Мельбурне сейчас задымление из-за лесных пожаров, рекомендуется оставаться в помещениях. Но на Australian Open отменены только утренние тренировки, а не матчи – они просто были перенесены на час. Ожидается, что в течение дня ситуация с воздухом улучшится.

Кроме Якупович на плохое самочувствие жаловались Лайам Броуди (уступил в двух сетах белорусу Ивашко), Бернард Томич (проиграл Кудле) и Эжени Бушар (победила Ю Сяоди), которая вызывала на корт врача. Шарапова и Зигемунд не доиграли матч на выставочном турнире также из-за задымления.