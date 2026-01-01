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Australian Open
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Теннис
Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после Australian Open, Павлюченкова – на 14-е
#Australian Open
Теннис
Надаль отыгрался с 0:2 и победил впервые с 2007 года. Тогда он обыграл Южного
#Рафаэль Надаль
Теннис
Финал Australian Open между Медведевым и Надалем продлился 5 часов и 24 минуты
#Медведев – Надаль
Теннис
Медведев проиграл три из четырех финалов «Большого шлема»
#Медведев – Надаль
Теннис
Надаль выиграл 21-й титул «Большого шлема». Это рекорд
#Рафаэль Надаль
Теннис
Надаль – победитель Australian Open-2022. Это его второй титул в Австралии 🏆
#Медведев – Надаль
Теннис
Барти выиграла женский Australian Open. Это ее третий титул на турнирах «Большого шлема» 🏆
#Эшли Барти
Теннис
Перед финалом Australian Open Надаль обыгрывал Медведева три раза. Все победы – в 2019-м
#Медведев – Надаль
Теннис
Финал Australian Open: прогноз на матч Даниил Медведев – Рафаэль Надаль, 30 января 2022 года
#Медведев – Надаль
Теннис
Финал Australian Open: во сколько начало матча Даниил Медведев – Рафаэль Надаль, 30 января 2022 года
#Медведев – Надаль
Теннис
Где смотреть финал Даниил Медведев – Рафаэль Надаль: во сколько прямая трансляция, Australian Open, 30 января
#Медведев – Надаль
Теннис
Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open. Там он сыграет с Надалем
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев отыгрался с 0:2 в матче с Оже-Альяссимом и вышел в полуфинал Australian Open
#Даниил Медведев
Теннис
Australian Open после критики снял запрет на футболки в поддержку Пэн Шуай. Их запрещали из-за «политического характера»
#Australian Open
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open. Это единственный теннисист из России, оставшийся в розыгрыше
#Australian Open
Теннис
Теннисистка Ализе Корне с 63-й попытки вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она играет на турнирах с 2005 года
#Ализе Корне
Теннис
Карацев и Хачанов вылетели в третьем круге Australian Open
#Australian Open
Теннис
Осака вылетела в третьем круге Australian Open от американки Анисимовой
#Australian Open
Теннис
Восьмая ракетка мира Рууд снялся с Australian Open. Его заменит 149-я ракетка Сафиуллин
#Australian Open
Теннис
Джокович пропустит минимум три следующих Australian Open – ему на три года запрещен въезд в страну
#Новак Джокович
Теннис
Джокович проиграл новый суд в Австралии. Он будет депортирован и не сыграет на Australian Open
#Новак Джокович
Теннис
Джокович снова попал в центр содержания мигрантов. Он ожидает там нового суда
#Новак Джокович
Теннис
Австралия повторно аннулировала визу Джоковича. Ему снова грозит депортация
#Новак Джокович
Теннис
Джокович объяснил «человеческой ошибкой» ложные данные о своих поездках. Из-за них Австралия снова открыла расследование
#Новак Джокович
Теннис
Австралия снова рассмотрит аннулирование визы Джоковича. Теперь – из-за ложной информации о путешествиях
#Australian Open
Теннис
Австралия запретила теннисистке Ворачовой въезд на три года. Она въехала с медотводом, но потом ее визу аннулировали
#Australian Open
Теннис
Адвокаты Джоковича ошиблись в его фамилии, когда подавали апелляцию
#Новак Джокович
Теннис
Австралия аннулировала еще одну визу после случая с Джоковичем. Теперь – у теннисистки, которая уже въехала в страну
#Australian Open
Теннис
Пограничники Мельбурна аннулировали визу Джоковича. Его могут депортировать из страны, но адвокаты подали апелляцию
#Новак Джокович
Теннис
Australian Open объяснил допуск непривитого Джоковича выдачей медотвода. Заявки на него рассматривали две комиссии
#Новак Джокович
Теннис
Рублев заразился коронавирусом за пять дней до старта ATP Cup. Он не может вылететь в Австралию
#Андрей Рублев
Теннис
Надаль заразился коронавирусом. До Australian Open остался месяц
#Рафаэль Надаль
Теннис
Организаторы Australian Open рассмотрят допуск непривитых теннисистов. Хотя прежде утверждали, что этого не будет
#Australian Open
Теннис
Джокович усугубил травму живота, доиграв Australian Open. Надрыв мышцы увеличился с 17 до 25 миллиметров
#Australian Open
Теннис
Сафин остается последним теннисистом из России, который выиграл Australian Open. Это было в 2005-м
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев проиграл впервые с октября 2020 года. У него была серия из 20 побед подряд
#Медведев — Джокович
Теннис
Джокович выиграл все девять финалов Australian Open
#Медведев — Джокович
Теннис
Новак Джокович – победитель Australian Open 🏆
#Медведев — Джокович
Теннис
Прогноз на финал Australian Open Медведев – Джокович
#Медведев — Джокович
Теннис
Где смотреть финал Australian Open Медведев – Джокович
#Медведев — Джокович
Теннис
Во сколько начнется финал Australian Open Медведев – Джокович
#Медведев — Джокович
Теннис
Осака во второй раз в карьере выиграла женский Australian Open
#Наоми Осака
Теннис
Медведев вышел в финал Australian Open и сыграет там с Джоковичем
#Australian Open
Теннис
Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open
#Аслан Карацев
Теннис
Циципас победил Надаля, проигрывая 0:2 по сетам. В полуфинале сыграет с Медведевым
#Australian Open
Теннис
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал Australian Open
#Даниил Медведев
Теннис
Джокович сыграет с Карацевым в полуфинале Australian Open
#Australian Open
Теннис
Карацев повторил достижение Сафина из 2005 года. Тогда он тоже вышел в полуфинал Australian Open
#Аслан Карацев
Теннис
Карацев – полуфиналист Australian Open. Он идет 114-м в мировом рейтинге
#Аслан Карацев
Теннис
🇷🇺 Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале Australian Open
#Australian Open
Теннис
Карацев вышел в четвертьфинал Australian Open. Это его дебютный турнир серии «Большого шлема»
#Аслан Карацев
Теннис
Вавринка проиграл пятисетовый матч на Australian Open, хотя имел тройной матчбол
#Australian Open
Теннис
Испанец Лопес установил рекорд по участию на турнирах «Большого шлема». Он проводит 75-й
#Фелисиано Лопес
1
Теннис
Где смотреть Australian Open 🎾
#Australian Open
Футбол
«Эвертон», «Лейпциг», «Милан», «Реал Сосьедад» и «Лилль» возглавляют таблицы топ-5 лиг
#Эвертон
Теннис
Победа на Australian Open – улучшение исторического рекорда Джоковича
#Новак Джокович
Теннис
Кириос вышел на разминку к игре Australian Open в майке Кобе
#Кобе Брайант