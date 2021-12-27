Рублев заразился коронавирусом за пять дней до старта ATP Cup. Он не может вылететь в Австралию

Андрей Рублев сдал положительный тест на коронавирус и попал на карантин. Он находится в Барселоне, откуда теперь не может вылететь в Австралию.

«Как вы знаете, я полностью привился и готовился к турнирам ATP Cup и Australian Open. Теперь мне нужно выздороветь, я полечу в Мельбурн, только когда это будет безопасно для всех», – написал Рублев.

Рублев заявлен в состав России на ATP Cup – подготовительный турнир перед Australian Open. Он пройдет с 1 по 9 января.

17 января стартует Australian Open – один из четырех главных турниров сезона.

Рублев 16-18 декабря выступал на выставочном турнире в Абу-Даби. После него коронавирус обнаружили у нескольких топовых теннисистов, в том числе у Рафаэля Надаля.