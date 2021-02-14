Карацев вышел в четвертьфинал Australian Open. Это его дебютный турнир серии «Большого шлема»

Аслан Карацев обыграл Феликса Оже-Альяссима – 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. Они играли в четвертом круге Australian Open.

В четвертьфинале Карацев сыграет с Григором Димитровым. Карацев стал седьмым игроком в истории, который дошел до этой стадии на дебютном «Шлеме». Последний такой случай был в 1996-м.

Карацев – 27-летний теннисист из России. До этого сезона он никогда играл на турнирах серии «Большого шлема». Карацев занимает в рейтинге теннисистов 114-е место.

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