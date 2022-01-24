Ализе Корне
Australian Open
Теннисистка Ализе Корне с 63-й попытки вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она играет на турнирах с 2005 года
вчера, 10:17
Ализе Корне обыграла Симону Халеп на Australian Open (6:4, 3:6, 6:4) и вышла в 1/4 финала турнира. Корне впервые за 17 лет попала в эту стадию на турнирах серии «Большого шлема».
Она дебютировала в одиночном разряде на «Больших шлемах» в 2005 году и с тех пор участвовала в 63 розыгрышах, но еще ни разу не проходила дальше четвертого круга. Ее лучшими результатами был выход в 1/8 финала – она проходила в эту стадию пять раз.
Предыдущая рекордная серия в женском теннисе была у Тамарин Танасугарн – она прошла в четвертьфинал с 45-й попытки. Серия прервалась в 2008 году на «Уимблдоне».
- Australian Open – первый из четырех турниров серии «Большого шлема» в сезоне. Также в серию входят «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open.
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