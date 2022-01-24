Теннисистка Ализе Корне с 63-й попытки вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она играет на турнирах с 2005 года

Она дебютировала в одиночном разряде на «Больших шлемах» в 2005 году и с тех пор участвовала в 63 розыгрышах, но еще ни разу не проходила дальше четвертого круга. Ее лучшими результатами был выход в 1/8 финала – она проходила в эту стадию пять раз.

Предыдущая рекордная серия в женском теннисе была у Тамарин Танасугарн – она прошла в четвертьфинал с 45-й попытки. Серия прервалась в 2008 году на «Уимблдоне».