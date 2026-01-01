Ализе Корне

Дата рождения
22 января 1990 г.
Достижения
Победительница 9 турниров WTA
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Теннис
Теннисистка Ализе Корне с 63-й попытки вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она играет на турнирах с 2005 года
#Ализе Корне
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