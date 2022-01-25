Australian Open после критики снял запрет на футболки в поддержку Пэн Шуай. Их запрещали из-за «политического характера»

Tennis Australia за четыре дня изменила позицию по политическим лозунгам на матчах Australian Open. Сначала организаторы запретили их, но после резонанса вокруг ситуации изменили решение.

22 января. Двое активистов пришли на корт с баннером «Где Пэн Шуай?» и футболками с такой же надписью. Охрана не впустила их, сославшись на запрет организаторов.

23 января. Организаторы подтвердили решение. В их заявление говорилось, что хотя они беспокоятся из-за состояния Пэн Шуай, одежда и баннеры «коммерческого или политического характера» запрещены на турниры.

24 января. За решением Tennis Australia последовала критика со стороны активистов и бывшей первой ракетки мира Мартины Навратиловой.

25 января. Глава Tennis Australia Крейг Тили сказал, что баннеры по-прежнему запрещены по соображениям безопасности, но футболки разрешены.

Из слов Тили следует, что организаторы запрещают допуск тех, кто приходит «с намерением сорвать Australian Open и использовать его в качестве платформы для себя, нарушает комфорт и безопасность болельщиков». Он объяснил недопуск активистов 22 января именно наличием у них баннера, который якобы представлял опасность.