Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал Australian Open

17 февраля Даниил Медведев играл против Андрея Рублева в четвертьфинале Australian Open. Результат – победа Медведева со счетом 7:5, 6:3, 6:2.

Для Медведева это третий полуфинал «Большого шлема». Андрей Рублев проиграл четвертый полуфинал на «Турнире Большого шлема».

Медведев после этой победы гарантировал выход в топ-3 мирового рейтинга. После матча он сказал:

«В матче у нас проходили невероятные розыгрыши, после которых было тяжело дышать. По-моему, я один из первых, кто так вымотал Андрея. Этим я доволен.

По-моему, моя игра хорошо подходит под его игру. Мы давно знакомы, я знаю, как нейтрализовать его потрясающие мощные удары. Это был один из лучших матчей, которые я провел в Австралии. Он играл невероятно, но я победил в трех сетах, даже без тай-брейков. Я очень доволен».