Рафаэль Надаль
Australian Open
Надаль заразился коронавирусом. До Australian Open остался месяц
5 часов назад
Об этом Рафаэль Надаль рассказал в твиттере: «Хотел бы объявить, что после возвращения с выставочного турнира в Абу-Даби мой тест на коронавирус дал положительный результат».
Так Надаль говорил об участии в Australian Open: «Я поговорю с командой, вернусь домой и посмотрю, как организм отреагирует после этих дней. Я планирую поехать в Австралию, но в этом нет гарантий на 100%. У меня есть время, чтобы принять решение».
- На выставочном турнире в Абу-Даби Надаль стал четвертым. В матче за третье место он проиграл Денису Шаповалову.
- 17 января начнется Australian Open. Надаль побеждал на первом в году турнире «Большого шлема» только раз – это было в 2009-м.
- Надалю 35 лет. Сейчас он занимает шестое место в рейтинге ATP. На прошлом Australian Open Надаль вылетел в четвертьфинале.
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