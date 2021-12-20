Надаль заразился коронавирусом. До Australian Open остался месяц

Об этом Рафаэль Надаль рассказал в твиттере: «Хотел бы объявить, что после возвращения с выставочного турнира в Абу-Даби мой тест на коронавирус дал положительный результат».

Так Надаль говорил об участии в Australian Open: «Я поговорю с командой, вернусь домой и посмотрю, как организм отреагирует после этих дней. Я планирую поехать в Австралию, но в этом нет гарантий на 100%. У меня есть время, чтобы принять решение».