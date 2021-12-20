Рафаэль Надаль
Australian Open
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#Рафаэль Надаль #Australian Open

Надаль заразился коронавирусом. До Australian Open остался месяц

5 часов назад

XinHua / Global Look Press

Об этом Рафаэль Надаль рассказал в твиттере: «Хотел бы объявить, что после возвращения с выставочного турнира в Абу-Даби мой тест на коронавирус дал положительный результат».

Так Надаль говорил об участии в Australian Open: «Я поговорю с командой, вернусь домой и посмотрю, как организм отреагирует после этих дней. Я планирую поехать в Австралию, но в этом нет гарантий на 100%. У меня есть время, чтобы принять решение».

  • На выставочном турнире в Абу-Даби Надаль стал четвертым. В матче за третье место он проиграл Денису Шаповалову.
  • 17 января начнется Australian Open. Надаль побеждал на первом в году турнире «Большого шлема» только раз – это было в 2009-м.
  • Надалю 35 лет. Сейчас он занимает шестое место в рейтинге ATP. На прошлом Australian Open Надаль вылетел в четвертьфинале.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер Рафаэля Надаля
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