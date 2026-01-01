Медведев — Джокович

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Теннис
Джокович получил штраф в 5 тысяч долларов за поведение в финале US Open. Во втором сете он сломал ракетку
#Новак Джокович
Теннис
Медведев – единственный теннисист, обыгравший Джоковича на турнирах «Большого шлема» в 2021 году
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев проигрывает Джоковичу по личным встречам. Счет по финалам – 1:1
#Медведев — Джокович
Теннис
Джокович проиграл шесть финалов US Open. Он побеждал на турнире три раза
#Медведев — Джокович
Теннис
Теннисисты из России 16 лет не выигрывали ТБШ. Последним чемпионом был Сафин
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев – второй теннисист из России, победивший на US Open
#Медведев — Джокович
Теннис
🎾 Медведев победил Джоковича в финале US Open. За весь турнир он проиграл один сет
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Это был его третий финал 🏆
#Медведев — Джокович
Теннис
Анастасия Павлюченкова и Софья Тартакова прокомментируют мужской финал US Open на «Матч ТВ»
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
Медведев на пути к финалу US Open проиграл один сет, Джокович – шесть
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев уже играл в финале US Open. Тогда провел пять сетов, но проиграл Надалю
#Даниил Медведев
Теннис
Статистика личных встреч Медведева и Джоковича. Они сыграют в финале US Open
#Медведев — Джокович
Теннис
Финал US Open: прогноз на матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года
#Медведев — Джокович
Теннис
Финал US Open: во сколько начало матча Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года
#Медведев — Джокович
Теннис
Финал US Open: где смотреть матч Медведев – Джокович, 12 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев сыграет с Джоковичем в финале US Open
#Медведев — Джокович
Теннис
Сафин остается последним теннисистом из России, который выиграл Australian Open. Это было в 2005-м
#Медведев — Джокович
Теннис
Медведев проиграл впервые с октября 2020 года. У него была серия из 20 побед подряд
#Медведев — Джокович
Теннис
Джокович выиграл все девять финалов Australian Open
#Медведев — Джокович
Теннис
Новак Джокович – победитель Australian Open 🏆
#Медведев — Джокович
Теннис
Прогноз на финал Australian Open Медведев – Джокович
#Медведев — Джокович
Теннис
Где смотреть финал Australian Open Медведев – Джокович
#Медведев — Джокович
Теннис
Во сколько начнется финал Australian Open Медведев – Джокович
#Медведев — Джокович