Медведев — Джокович

Лента
Материалы
Новости
Медведев показал на US Open празднование «мертвая рыба» из FIFA. Он постоянно играет и чуть не ушел в киберспорт
#Даниил Медведев
Величие Медведева: отдал за турнир один сет, смазал год Джоковичу и стал четвертым 🇷🇺 чемпионом US Open
#Даниил Медведев
Какой эмоциональный Джокович: плачет, разбивает ракетку после ошибок и горячо хвалит Медведева
#Новак Джокович
Сколько Даниил Медведев заработал за победу в финале US Open 💰
#Медведев — Джокович
На финал Медведева и Джоковича пришел чемпион Паралимпиады – и выпил залпом пиво из кубка
#Медведев — Джокович
«Матч ТВ» включил игру Медведева и Джоковича со второго сета. Так уже было – это особенность контракта
#Медведев — Джокович
Почему Большой шлем называется Большим шлемом? Автор определения – журналист The New York Times, который очень любит бридж
#Медведев — Джокович
«Худшее поражение – это решение не пытаться». Джокович как идеал мотивации
#Новак Джокович
Исторический финал US Open: Джокович идет на великое достижение, Медведев – на лучший результат в карьере
#Медведев — Джокович
Сколько Медведев заработал за второе место на Australian Open
#Медведев — Джокович
Медведев показывает лучшую форму. Выиграл 20 матчей подряд, отдал два сета за весь Australian Open
1
#Даниил Медведев
1
Глубже узнаем Медведева: уехал во Францию, ходит к психологу, держит в тени жену
#Даниил Медведев