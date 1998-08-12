Стефанос Циципас

Дата рождения
12 августа 1998 г.
Достижения
Победитель итогового турнира ATP 2019 г.
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Новости
«Ты тупой? Смотри на меня!» Медведев накричал на судью, но прошел в финал и извинился
#Даниил Медведев
Грек Циципас ест бутерброд с черной икрой под гимн России. «Скажи мне, что ты русский, не говоря это»
#Стефанос Циципас
Теннис на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
#Олимпиада-2020
Зачем смотреть Итоговый турнир ATP? Почему это важное событие в теннисе? Какие там гонорары?
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Новый Кубок ATP – сплошные нервы. Агрессии и маты в сторону родителей, психи на судей и зрителей
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Циципас избавился от соцсетей, но развивает влог, от которого в восторге даже Шарапова
#Стефанос Циципас