Грек Циципас ест бутерброд с черной икрой под гимн России. «Скажи мне, что ты русский, не говоря это»
У греческого теннисиста Стефаноса Циципаса есть русские корни. Его мама – советская и греческая теннисистка. Дедушка (Сергей Сальников) – бывший игрок сборной СССР, «Спартака» и «Динамо». Сам Стефанос Циципас родился в Греции, провел там детство и начал карьеру в Афинах. А сейчас проживает в Монако. Но чтит историческую родину.
О его связях с Россией:
🇷🇺 «Я разговариваю по-русски. С мамой дома только на нем и говорю. Когда долго не говорю на русском, то мне сложно найти ритм».
Это он сказал в интервью «Евроспорту». В нем он разговаривал на русском и практически без акцента.
🇷🇺 Недавно записал видеообращения к организаторам турнира в память о его дедушке. Говорил на русском:
🇷🇺 «Я родом из Греции. Во мне есть что-то русское. Но я в первую очередь грек. В Россию я иногда приезжаю, но в отпуск. Своим домом считаю именно Грецию».
🇷🇺 «На самом деле мне нравится приезжать в Россию. Я люблю местную кухню, менталитет русских. К тому же меня даже узнают в России. В последний раз это случилось прямо в центре Москвы. Приятно».
Еще один публичный респект исторической родине случился в инстаграме Циципаса. Он ел бутерброд с черной икрой под гимн России. А это видео подписал: «Скажи мне, что ты русский, не говоря это».