Грек Циципас ест бутерброд с черной икрой под гимн России. «Скажи мне, что ты русский, не говоря это»

У греческого теннисиста Стефаноса Циципаса есть русские корни. Его мама – советская и греческая теннисистка. Дедушка (Сергей Сальников) – бывший игрок сборной СССР, «Спартака» и «Динамо». Сам Стефанос Циципас родился в Греции, провел там детство и начал карьеру в Афинах. А сейчас проживает в Монако. Но чтит историческую родину.

О его связях с Россией:

🇷🇺 «Я разговариваю по-русски. С мамой дома только на нем и говорю. Когда долго не говорю на русском, то мне сложно найти ритм».

Это он сказал в интервью «Евроспорту». В нем он разговаривал на русском и практически без акцента.