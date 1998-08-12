Стефанос Циципас

Дата рождения
12 августа 1998 г.
Достижения
Победитель итогового турнира ATP 2019 г.
Лента
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Новости
Теннис
Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open. Там он сыграет с Надалем
#Даниил Медведев
Теннис
Определились все участники Итогового турнира ATP. От России там выступят Медведев и Рублев
#Итоговый турнир ATP
Теннис
Циципас вылетел с US Open от 18-летнего Алькараса – самого молодого теннисиста с 1973 года, победившего соперника из топ-3
#Стефанос Циципас
Теннис
Джокович во второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос». В финале победил Циципаса
#Новак Джокович
Теннис
Джокович обыграл Надаля и вышел в финал «Ролан Гаррос». Он сыграет с Циципасом
#Ролан Гаррос
Теннис
🎾 Медведев вылетел с «Ролан Гаррос» после четвертьфинала. До этого четыре года подряд вылетал после первого матча
#Даниил Медведев
Теннис
Медведев вышел в финал Australian Open и сыграет там с Джоковичем
#Australian Open
Теннис
Циципас победил Надаля, проигрывая 0:2 по сетам. В полуфинале сыграет с Медведевым
#Australian Open
Теннис
Итоговый турнир ATP пять лет подряд выигрывает новый чемпион
#Даниил Медведев
Теннис
Состав групп и расписание матчей на Итоговом турнире ATP 🎾
#ATP Finals