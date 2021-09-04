Стефанос Циципас
US Open
Циципас вылетел с US Open от 18-летнего Алькараса – самого молодого теннисиста с 1973 года, победившего соперника из топ-3
04 сентября, 10:30
В третьем круге US Open 🇬🇷 Стефанос Циципас в пяти сетах проиграл 🇪🇦 Карлосу Алькарасу Гарфии – 3:6, 6:4, 6:7, 6:0, 6:7.
Циципас посеян на турнире под третьим номером. Лучший результат на US Open – третий раунд в 2020 году.
- Алькарасу 18 лет. Он начал карьеру в 2018 году. На «Уимблдоне-2021» он дошел до третьего раунда.
- Алькарас – самый молодой теннисист в 1/8 финала турниров «Большого шлема» с 1992 года.
- Он стал самым молодым теннисистом с 1973 года, который победил соперника из топ-3 на US Open.
В 1/8 финала Алькарас сыграет против 🇩🇪 Петера Гоевчика. Матч пройдет 5 сентября.
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