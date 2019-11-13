Распиленная кость и четыре операции – вернуться в спорт спустя полтора года лечения и сразу победить

Описание травм Беллис – настоящий ужас. Непонятно, как вообще американка провела последний год перед операцией на высоком уровне.

«Два года назад во время турнира в Мексике после матча с мощной соперницей у меня примерно четыре дня болели обе руки. Я думала, что это нормально, и с этим просто нужно как-то справиться. Все говорили, что это просто тендинит.

После того, как я с болью отыграла грунт и траву, врачи выписали противовоспалительные препараты, которые помогли. Перед турнирами в Азии я перестала их пить, посчитав, что слишком долго на них сидела.

Во время межсезонья я 2-3 недели отдыхала, а потом занялась силовой работой. У меня был лучший рейтинг в карьере, и я хотела двигаться дальше.

Сезон-2018 я начала с Дохи и Дубая. Во время турнира в Дубае я буквально почувствовала, как у меня треснул локоть. Пришло время Индиан-Уэллс, и проблемы с запястьем и локтем достигли пика», – рассказывает Беллис.

После операции проблемы не исчезли. Чтобы вернуть руке функционал, врачи распилили кость пополам, укоротили ее и поставили пластину. Но уже после восстановления стало понятно, что пластина слишком большая и вызывает воспаление, из-за чего операцию пришлось повторить.