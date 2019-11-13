Распиленная кость и четыре операции – вернуться в спорт спустя полтора года лечения и сразу победить
Кэтрин Беллис выиграла третий матч подряд на турнире Oracle Challenger Series. 20-летняя американка пока не проигрывает после тяжелой операции, из-за которой она не играла больше полутора лет.
В 18 лет Беллис уже занимала 35 место, однако в начале 2018-го почувствовала сильную боль в правом запястье. «Каждый раз я думала, что не буду делать операцию. С теннисом покончено. Я не собираюсь ее делать. Не буду заставлять свое тело вновь проходить через это. Оно того не стоит», – комментировала Беллис сомнения по поводу операции. Но в итоге все-таки сделала ее и вернулась на корт.
Описание травм Беллис – настоящий ужас. Непонятно, как вообще американка провела последний год перед операцией на высоком уровне.
«Два года назад во время турнира в Мексике после матча с мощной соперницей у меня примерно четыре дня болели обе руки. Я думала, что это нормально, и с этим просто нужно как-то справиться. Все говорили, что это просто тендинит.
После того, как я с болью отыграла грунт и траву, врачи выписали противовоспалительные препараты, которые помогли. Перед турнирами в Азии я перестала их пить, посчитав, что слишком долго на них сидела.
Во время межсезонья я 2-3 недели отдыхала, а потом занялась силовой работой. У меня был лучший рейтинг в карьере, и я хотела двигаться дальше.
Сезон-2018 я начала с Дохи и Дубая. Во время турнира в Дубае я буквально почувствовала, как у меня треснул локоть. Пришло время Индиан-Уэллс, и проблемы с запястьем и локтем достигли пика», – рассказывает Беллис.
После операции проблемы не исчезли. Чтобы вернуть руке функционал, врачи распилили кость пополам, укоротили ее и поставили пластину. Но уже после восстановления стало понятно, что пластина слишком большая и вызывает воспаление, из-за чего операцию пришлось повторить.
Эмоции после первой победы – лучшее в этой истории. Сейчас Кэтрин уже вышла в 1/16 турнира и продолжает удивлять мощной формой сразу после травмы.
«Сегодня было тяжело, так как это первый матч после возвращения, но я рада вернуться и готова играть следующий. Нервы и скованность останутся еще на несколько турниров. Сегодня был довольно жуткий теннис, но я рада, что справилась с этим.
Здесь все начинается. Я просто очень счастлива. Прошло много времени. Я была готова вернуться, снова путешествовать. Я так счастлива быть здесь».