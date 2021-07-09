Маттео Берреттини
Уимблдон
Берреттини стал первым теннисистом из Италии, вышедшим в одиночный финал «Уимблдона»
09 июля, 18:32
Маттео Берреттини обыграл Хуберта Хуркача в полуфинале «Уимблдона» (6:3, 6:0, 6:7, 6:4) и прошел в финал.
- Это будет его первый финал на турнирах серии «Большого шлема». До этого его лучшим результатом был полуфинал US Open в 2019 году.
- Ни одному игроку из Италии – мужчине или женщине – не удавалось прежде выйти в финал «Уимблдона» в одиночном разряде.
- 45 лет итальянцы-мужчины не побеждали на турнирах «Большого шлема». Последним был Адриано Панатта, выигравший «Ролан Гаррос» в 1976 году.
Берреттини 25 лет, он занимает девятую строчку в мировом рейтинге. По итогам «Уимблдона» он точно вернется на пока лучшую в карьере восьмую строчку. В случае победы он станет седьмым и обойдет Андрея Рублева.
Соперником Берреттини по финалу будет либо Новак Джокович, либо Денис Шаповалов.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые