Берреттини стал первым теннисистом из Италии, вышедшим в одиночный финал «Уимблдона»

Берреттини 25 лет, он занимает девятую строчку в мировом рейтинге. По итогам «Уимблдона» он точно вернется на пока лучшую в карьере восьмую строчку. В случае победы он станет седьмым и обойдет Андрея Рублева.

Соперником Берреттини по финалу будет либо Новак Джокович, либо Денис Шаповалов.