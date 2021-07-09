Маттео Берреттини
Уимблдон
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#Маттео Берреттини #Уимблдон

Берреттини стал первым теннисистом из Италии, вышедшим в одиночный финал «Уимблдона»

09 июля, 18:32

Маттео Берреттини обыграл Хуберта Хуркача в полуфинале «Уимблдона» (6:3, 6:0, 6:7, 6:4) и прошел в финал.

  • Это будет его первый финал на турнирах серии «Большого шлема». До этого его лучшим результатом был полуфинал US Open в 2019 году.
  • Ни одному игроку из Италии – мужчине или женщине – не удавалось прежде выйти в финал «Уимблдона» в одиночном разряде.
  • 45 лет итальянцы-мужчины не побеждали на турнирах «Большого шлема». Последним был Адриано Панатта, выигравший «Ролан Гаррос» в 1976 году.


 

Берреттини 25 лет, он занимает девятую строчку в мировом рейтинге. По итогам «Уимблдона» он точно вернется на пока лучшую в карьере восьмую строчку. В случае победы он станет седьмым и обойдет Андрея Рублева.

Соперником Берреттини по финалу будет либо Новак Джокович, либо Денис Шаповалов.

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Источник:
сайт ATP
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