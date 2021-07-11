Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Теннис
Турнир
Уимблдон
Поделиться:
Уимблдон
Инфо
Один из четырех турниров Большого шлема по теннису
Дата основания
1877 г.
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Теннис
🌱 Джокович после победы на «Уимблдоне» съел травинку и отпраздновал на трибуне
#Новак Джокович
11 июля 2021, 20:05
Теннис
Джокович в 20-й раз победил на турнирах «Большого шлема». Это повторение рекорда Надаля и Федерера
#Новак Джокович
11 июля 2021, 19:42
Теннис
🎾 Джокович третий год подряд выиграл «Уимблдон»
#Новак Джокович
11 июля 2021, 19:33
Теннис
Кудерметова и Веснина проиграли «Уимблдон» в парном разряде 🎾
#Уимблдон
10 июля 2021, 21:17
Теннис
Веснина и Кудерметова вышли в финал «Уимблдона» в парном разряде
#Уимблдон
09 июля 2021, 20:20
Теннис
Берреттини стал первым теннисистом из Италии, вышедшим в одиночный финал «Уимблдона»
#Маттео Берреттини
09 июля 2021, 18:32
Теннис
Федерер вылетел с «Уимблдона» на стадии 1/4 финала. Он выигрывал турнир восемь раз
#Роджер Федерер
07 июля 2021, 20:16
Теннис
Хачанов проиграл Шаповалову и вылетел с «Уимблдона» на стадии 1/4 финала
#Карен Хачанов
07 июля 2021, 18:40
Теннис
Медведев вылетел с «Уимблдона» в 1/8 финала. Матч прерывали из-за дождя почти на сутки
#Даниил Медведев
06 июля 2021, 16:24
Теннис
🌧️ Матч Медведева на «Уимблдоне» прерван из-за дождя и будет доигран завтра
#Даниил Медведев
05 июля 2021, 22:16
Теннис
Рублев проиграл Фучовичу и вылетел с «Уимблдона» на стадии 1/8 финала
#Андрей Рублев
05 июля 2021, 18:06
Теннис
Хачанов вышел в четвертьфинал «Уимблдона». В пятом сете он победил Корду со счетом 10:8
#Карен Хачанов
05 июля 2021, 17:20
Теннис
Медведев отыгрался с 0:2 по сетам в матче против Чилича и вышел в 1/8 финала «Уимблдона»
#Даниил Медведев
03 июля 2021, 23:08
Футбол
«Алания» оштрафовала своего игрока за оскорбления Касаткиной из-за вылета с «Уимблдона»
#Алания Владикавказ
02 июля 2021, 20:40
Теннис
🎾 Андрей Рублев впервые в карьере вышел в 1/8 финала «Уимблдона»
#Андрей Рублев
02 июля 2021, 16:48
Теннис
«Алания» извинилась перед Касаткиной за оскорбления от своего игрока. Он написал ей после ее вылета с «Уимблдона»
#Алания Владикавказ
02 июля 2021, 12:58
Теннис
Осака после снятия с «Ролан Гаррос» пропустит «Уимблдон». Но сыграет на Олимпиаде
#Наоми Осака
18 июня 2021, 13:49
Теннис
«Моя цель – продлить карьеру». Надаль не поедет на «Уимблдон» и Олимпиаду
#Рафаэль Надаль
17 июня 2021, 15:40
Теннис
«Уимблдон» изменит формат, отменив традиционный выходной. Его проводили с 1877 года
#Уимблдон
27 апреля 2021, 18:13
Теннис
«Уимблдон-2020» отменен из-за коронавируса
#Уимблдон
01 апреля 2020, 18:26