Уимблдон

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Один из четырех турниров Большого шлема по теннису
Дата основания
1877 г.
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Теннис
🌱 Джокович после победы на «Уимблдоне» съел травинку и отпраздновал на трибуне
#Новак Джокович
Теннис
Джокович в 20-й раз победил на турнирах «Большого шлема». Это повторение рекорда Надаля и Федерера
#Новак Джокович
Теннис
🎾 Джокович третий год подряд выиграл «Уимблдон»
#Новак Джокович
Теннис
Кудерметова и Веснина проиграли «Уимблдон» в парном разряде 🎾
#Уимблдон
Теннис
Веснина и Кудерметова вышли в финал «Уимблдона» в парном разряде
#Уимблдон
Теннис
Берреттини стал первым теннисистом из Италии, вышедшим в одиночный финал «Уимблдона»
#Маттео Берреттини
Теннис
Федерер вылетел с «Уимблдона» на стадии 1/4 финала. Он выигрывал турнир восемь раз
#Роджер Федерер
Теннис
Хачанов проиграл Шаповалову и вылетел с «Уимблдона» на стадии 1/4 финала
#Карен Хачанов
Теннис
Медведев вылетел с «Уимблдона» в 1/8 финала. Матч прерывали из-за дождя почти на сутки
#Даниил Медведев
Теннис
🌧️ Матч Медведева на «Уимблдоне» прерван из-за дождя и будет доигран завтра
#Даниил Медведев
Теннис
Рублев проиграл Фучовичу и вылетел с «Уимблдона» на стадии 1/8 финала
#Андрей Рублев
Теннис
Хачанов вышел в четвертьфинал «Уимблдона». В пятом сете он победил Корду со счетом 10:8
#Карен Хачанов
Теннис
Медведев отыгрался с 0:2 по сетам в матче против Чилича и вышел в 1/8 финала «Уимблдона»
#Даниил Медведев
Футбол
«Алания» оштрафовала своего игрока за оскорбления Касаткиной из-за вылета с «Уимблдона»
#Алания Владикавказ
Теннис
🎾 Андрей Рублев впервые в карьере вышел в 1/8 финала «Уимблдона»
#Андрей Рублев
Теннис
«Алания» извинилась перед Касаткиной за оскорбления от своего игрока. Он написал ей после ее вылета с «Уимблдона»
#Алания Владикавказ
Теннис
Осака после снятия с «Ролан Гаррос» пропустит «Уимблдон». Но сыграет на Олимпиаде
#Наоми Осака
Теннис
«Моя цель – продлить карьеру». Надаль не поедет на «Уимблдон» и Олимпиаду
#Рафаэль Надаль
Теннис
«Уимблдон» изменит формат, отменив традиционный выходной. Его проводили с 1877 года
#Уимблдон
Теннис
«Уимблдон-2020» отменен из-за коронавируса
#Уимблдон