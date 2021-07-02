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Уимблдон
Дарья Касаткина
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#Алания Владикавказ #Уимблдон #Дарья Касаткина

«Алания» извинилась перед Касаткиной за оскорбления от своего игрока. Он написал ей после ее вылета с «Уимблдона»

02 июля, 12:58

Игрок «Алании» Владимир Хубулов оскорбил теннисистку Дарью Касаткину за вылет во втором круге «Уимблдона». Он написал ей в личные сообщения в инстаграме, а Касаткина опубликовала скриншот переписки.

инстаграм Дарьи Касаткиной

Касаткина отметила в посте аккаунт «Алании» и призвала «выдать бонус» Хубулову за проигранную ставку. Комментариев от игрока на момент написания заметки не было.

«Алания» в ответ на пост Касаткиной извинилась и пообещала внутреннее расследование. «Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта», – говорится в заявлении клуба.

  • Касаткина вылетела с «Уимблдона», проиграв бывшей пятой ракетке мира Алене Остапенко (1:6, 6:3, 6:8).
  • В третьем, решающем, сете Касаткина трижды делала брейк, выигрывая гейм на подаче соперницы, но сразу отдавала его.

Хубулову 20 лет. Он играет за «Аланию» в ФНЛ с 2020 года. В прошлом сезоне провел 25 матчей, забил два гола и отдал один ассист.

Касаткиной 24 года. Она занимает 35-ю строчку в мировом рейтинге WTA.

 

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Источник:
инстаграм «Алании»
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