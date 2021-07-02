«Алания» извинилась перед Касаткиной за оскорбления от своего игрока. Он написал ей после ее вылета с «Уимблдона»

Касаткина отметила в посте аккаунт «Алании» и призвала «выдать бонус» Хубулову за проигранную ставку. Комментариев от игрока на момент написания заметки не было.

«Алания» в ответ на пост Касаткиной извинилась и пообещала внутреннее расследование. «Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта», – говорится в заявлении клуба.

Касаткина вылетела с «Уимблдона», проиграв бывшей пятой ракетке мира Алене Остапенко (1:6, 6:3, 6:8).

В третьем, решающем, сете Касаткина трижды делала брейк, выигрывая гейм на подаче соперницы, но сразу отдавала его.

Хубулову 20 лет. Он играет за «Аланию» в ФНЛ с 2020 года. В прошлом сезоне провел 25 матчей, забил два гола и отдал один ассист.

Касаткиной 24 года. Она занимает 35-ю строчку в мировом рейтинге WTA.