«Алания» извинилась перед Касаткиной за оскорбления от своего игрока. Он написал ей после ее вылета с «Уимблдона»
Игрок «Алании» Владимир Хубулов оскорбил теннисистку Дарью Касаткину за вылет во втором круге «Уимблдона». Он написал ей в личные сообщения в инстаграме, а Касаткина опубликовала скриншот переписки.
Касаткина отметила в посте аккаунт «Алании» и призвала «выдать бонус» Хубулову за проигранную ставку. Комментариев от игрока на момент написания заметки не было.
«Алания» в ответ на пост Касаткиной извинилась и пообещала внутреннее расследование. «Нам не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта», – говорится в заявлении клуба.
- Касаткина вылетела с «Уимблдона», проиграв бывшей пятой ракетке мира Алене Остапенко (1:6, 6:3, 6:8).
- В третьем, решающем, сете Касаткина трижды делала брейк, выигрывая гейм на подаче соперницы, но сразу отдавала его.
Хубулову 20 лет. Он играет за «Аланию» в ФНЛ с 2020 года. В прошлом сезоне провел 25 матчей, забил два гола и отдал один ассист.
Касаткиной 24 года. Она занимает 35-ю строчку в мировом рейтинге WTA.