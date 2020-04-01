«Уимблдон-2020» отменен из-за коронавируса

Турнир должен был стартовать 29 июня, но теперь не состоится. Отмена «Уимблдона» произошла впервые со времен Второй мировой войны – с 1945 года.

«Сегодня было принято решение о том, что в 2020 году турнир будет отменен из-за эпидемии коронавируса. 134-й по счету «Уимблдон» пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года», – официальное заявление.