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#Уимблдон #коронавирус #Теннис

«Уимблдон-2020» отменен из-за коронавируса

01 апреля, 18:26

Сайт «Уимблдона»

Турнир должен был стартовать 29 июня, но теперь не состоится. Отмена «Уимблдона» произошла впервые со времен Второй мировой войны – с 1945 года.

«Сегодня было принято решение о том, что в 2020 году турнир будет отменен из-за эпидемии коронавируса. 134-й по счету «Уимблдон» пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года», – официальное заявление.

Болельщикам, которые уже купили билеты, вернут деньги.

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