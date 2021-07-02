🎾 Андрей Рублев впервые в карьере вышел в 1/8 финала «Уимблдона»

Андрей Рублев обыграл Фабио Фоньини в третьем круге «Уимблдона» 6:3, 5:7, 6:4, 6:2. Впервые в карьере он прошел в 1/8 финала на этом турнире.

Матч третьего круга тоже был для Рублева первым на «Уимблдоне». Прежде он два раза вылетал во втором круге – в 2017-м и 2019-м.

Пока лучшим его результатом на турнирах серии «Большого шлема» были четвертьфиналы. Он играл в них четыре раза: дважды на US Open, по одному разу на «Ролан Гаррос» и Australian Open.

В 1/8 финала Рублев сыграет с победителем пары Диего Щварцман – Мартон Фучович.

Рублев еще не побеждал в турнирах на траве. Перед «Уимблдоном» он вышел в финал турнира ATP-500 в Галле, но проиграл.

Всего у Рублева восемь титулов на сореьванониях Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он седьмая ракетка мира.