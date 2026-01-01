Уимблдон

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Один из четырех турниров Большого шлема по теннису
Дата основания
1877 г.
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Как западные медиа обсуждают победу на «Уимблдоне» теннисистки из России, которая выступала за Казахстан
#Елена Рыбакина
ATP и WTA лишили «Уимблдон» начисления очков из-за отстранения россиян и белорусов – так теннис признал дискриминацию
#Уимблдон
Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно завершила карьеру в 25 лет – она выиграла главные турниры и сказала, что «выдохлась»
#Эшли Барти
Как Джокович опять выиграл «Уимблдон»: повторил рекорд «Большого шлема», показал безумную растяжку и, конечно, съел травинку с газона
#Новак Джокович
«Худшее поражение – это решение не пытаться». Джокович как идеал мотивации
#Новак Джокович
Главная теннисистка мира на полтора года уходила в крикет. Теперь она выиграла «Уимблдон»
#Эшли Барти
Уимблдон застраховался от пандемии 17 лет назад. Тогда все посмеивались – но сейчас та страховка дала 141 млн
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#Уимблдон
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«Этой суке я больше никогда не проиграю». Серена давит Шарапову 15 лет подряд
#Мария Шарапова
Теннисистка согласилась на свидание с фанатом за 3 тысячи долларов и пачку влажных салфеток
#Эжени Бушар
Джокович после победы на «Уимблдоне» съел травинку с газона. Что?
#Новак Джокович
Этот финал «Уимблдона» – история. А Джокович просто великий
#Новак Джокович
Уильямс и Маррей проиграли Уимблдон. Их хватило только на два раунда
#Уимблдон
Симона Халеп взяла «Уимблдон», обыграв Серену Уильямс. Против нее было все: статистика, покрытие, недавняя травма
#Симона Халеп
15-летняя Кори Гауфф – главная девушка лета. Ей восхищаются звезды, а празднования мамы разлетаются в твиттере
#Кори Гауфф
Надаля обманули необычной подачей снизу. Такие удары не запрещены, но всех бесят
#Ник Кириос
На «Уимблдон» впервые квалифицировалась 15-летняя девушка. И сразу обыграла Винус Уильямс!
#Кори Гауфф