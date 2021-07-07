Роджер Федерер
Уимблдон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Роджер Федерер #Уимблдон

Федерер вылетел с «Уимблдона» на стадии 1/4 финала. Он выигрывал турнир восемь раз

07 июля, 20:16

Роджер Федерер в трех сетах проиграл Хуберту Гуркачу. Счет – 3:6, 6:7, 0:6.

  • Федереру 39 лет. Он восемь раз побеждал на «Уимблдоне». С 2003 по 2007 год выигрывал его пять сезонов подряд.
  • Последний раз Федерер выигрывал «Уимблдон» в 2019 году. Он 20 раз побеждал на турнирах «Большого шлема».
  • Гуркач на стадии 1/8 финала победил Даниила Медведева. На «Уимблдоне» не осталось представителей России.
  • В полуфинале Гуркач сыграет против победителя пары Берреттини – Оже-Альяссим.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Федерер – самый обожаемый теннисист планеты. Эта сила выше побед
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Роджер Федерер
#Уимблдон