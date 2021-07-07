Роджер Федерер
Уимблдон
Федерер вылетел с «Уимблдона» на стадии 1/4 финала. Он выигрывал турнир восемь раз
07 июля, 20:16
Роджер Федерер в трех сетах проиграл Хуберту Гуркачу. Счет – 3:6, 6:7, 0:6.
- Федереру 39 лет. Он восемь раз побеждал на «Уимблдоне». С 2003 по 2007 год выигрывал его пять сезонов подряд.
- Последний раз Федерер выигрывал «Уимблдон» в 2019 году. Он 20 раз побеждал на турнирах «Большого шлема».
- Гуркач на стадии 1/8 финала победил Даниила Медведева. На «Уимблдоне» не осталось представителей России.
- В полуфинале Гуркач сыграет против победителя пары Берреттини – Оже-Альяссим.
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