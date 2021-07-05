Андрей Рублев
Уимблдон
Рублев проиграл Фучовичу и вылетел с «Уимблдона» на стадии 1/8 финала
05 июля, 18:06
Андрей Рублев не прошел в четвертьфинал «Уимблдона». Он впервые в карьере дошел до 1/8 финала.
Счет матча против Мартона Фучовича – 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3.
- Рублеву 23 года. Он седьмая ракетка мира.
- Рублев четыре раза играл в четвертьфиналах турниров «Большого шлема». Это высшие достижения в карьере. Дважды выходил в 1/4 на US Open, по разу – на Australian Open и «Ролан Гаррос».
- В четвертьфинале Фучович сыграет против Новака Джоковича. Матч пройдет 7 июля.
Хачанов вышел в четвертьфинал «Уимблдона». В пятом сете он победил Корду со счетом 10:8
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