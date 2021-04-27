«Уимблдон» изменит формат, отменив традиционный выходной. Его проводили с 1877 года

Первое воскресенье на «Уимблдоне» не будет выходным с 2022 года, рассказали организаторы турнира. Они изменили формат, сохранявшийся 144 года.

«Уимблдон» проводится в две недели. Первое воскресенье турнира традиционно становится выходным. В этот день организаторы готовят корты ко второй неделе турнира.

С 1877 года первое воскресенье было игровым четыре раза: в 1991, 1997, 2004 и 2016 году. Тогда матчи переносили из-за дождей.

«Уимблдон» оставался единственным турниром серии «Большого шлема», где проводился выходной.

Организаторы посчитали, что за последние пять лет технологии обслуживания травяных кортов улучшились. Поэтому администрация может подготовить корты без дополнительного выходного.

В 2021 году «Уимблдон» пройдет по прежним правилам. Турнир стартует 28 июня и продлится до 11 июля.