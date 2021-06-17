Рафаэль Надаль
Олимпиада-2020
Уимблдон
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#Рафаэль Надаль #Олимпиада-2020 #Уимблдон

«Моя цель – продлить карьеру». Надаль не поедет на «Уимблдон» и Олимпиаду

час назад

Keystone Press Agency / Global Look Press

Об этом Рафаэль Надаль объявил в твиттере:

«Решить это всегда непросто, но я прислушался к организму, поговорил с командой и понял, что принимаю правильное решение.

Моя цель – продлить карьеру и делать то, что приносит счастье: бороться на самом высоком уровне за профессиональные и личные цели».

  • Надалю – 35 лет.
  • Он побеждал на Олимпиаде-2008 в одиночном разряде и Олимпиаде-2016 – в парном. Дважды выигрывал «Уимблдон», но не побеждал там с 2010 года.
  • Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. «Уимблдон» начнется 28 июня и завершится 11 июля.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер Рафаэля Надаля
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