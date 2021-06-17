«Моя цель – продлить карьеру». Надаль не поедет на «Уимблдон» и Олимпиаду

Об этом Рафаэль Надаль объявил в твиттере:

«Решить это всегда непросто, но я прислушался к организму, поговорил с командой и понял, что принимаю правильное решение.

Моя цель – продлить карьеру и делать то, что приносит счастье: бороться на самом высоком уровне за профессиональные и личные цели».