Рафаэль Надаль
Олимпиада-2020
Уимблдон
«Моя цель – продлить карьеру». Надаль не поедет на «Уимблдон» и Олимпиаду
час назад
Об этом Рафаэль Надаль объявил в твиттере:
«Решить это всегда непросто, но я прислушался к организму, поговорил с командой и понял, что принимаю правильное решение.
Моя цель – продлить карьеру и делать то, что приносит счастье: бороться на самом высоком уровне за профессиональные и личные цели».
- Надалю – 35 лет.
- Он побеждал на Олимпиаде-2008 в одиночном разряде и Олимпиаде-2016 – в парном. Дважды выигрывал «Уимблдон», но не побеждал там с 2010 года.
- Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. «Уимблдон» начнется 28 июня и завершится 11 июля.
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