Федерер пропустит Олимпиаду из-за проблем с коленом. Это четвертый теннисист из топ-10, пропускающий ее

Роджер Федерер не раскрыл подробности травмы и написал только, что почувствовал проблемы после старта травяного сезона. Он не восстановится к Олимпиаде, которая стартует 23 июля.

Федерер не играл с января 2020-го по март 2021-го. Он перенес за это время две операции на колене.

С тех пор он участвовал в нескольких турнирах, в том числе играл на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне».

С «Ролан Гаррос» он снялся после выхода в 1/8, а с «Уимблдона» вылетел в 1/4 финала, повторив свой худший результат. В последнем сете он проиграл 0:6 и до сих пор не рассказывал о проблемах с коленом.

Федерер готовится к возвращению этим летом, но пока не назвал конкретных сроков. Это не единственный теннисист из топ-10 рейтинга, снявшийся с Олимпиады. До него это сделали Надаль (3-я ракетка мира), Доминик Тим (6), Денис Шаповалов (10).