Роджер Федерер
Олимпиада-2020
Федерер пропустит Олимпиаду из-за проблем с коленом. Это четвертый теннисист из топ-10, пропускающий ее
вчера, 19:39
Роджер Федерер не раскрыл подробности травмы и написал только, что почувствовал проблемы после старта травяного сезона. Он не восстановится к Олимпиаде, которая стартует 23 июля.
- Федерер не играл с января 2020-го по март 2021-го. Он перенес за это время две операции на колене.
- С тех пор он участвовал в нескольких турнирах, в том числе играл на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне».
- С «Ролан Гаррос» он снялся после выхода в 1/8, а с «Уимблдона» вылетел в 1/4 финала, повторив свой худший результат. В последнем сете он проиграл 0:6 и до сих пор не рассказывал о проблемах с коленом.
Федерер готовится к возвращению этим летом, но пока не назвал конкретных сроков. Это не единственный теннисист из топ-10 рейтинга, снявшийся с Олимпиады. До него это сделали Надаль (3-я ракетка мира), Доминик Тим (6), Денис Шаповалов (10).
- Федереру 39 лет, в текущем рейтинге занимает девятое место.
- Он рекордные 20 раз выигрывал турниры «Большого шлема». Только два теннисиста побеждали столько же раз – Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
- На Олимпиадах он выигрывал серебро в одиночном разряде (2012) и золото в парном (2008).
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