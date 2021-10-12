Роджер Федерер
Федерер впервые с 2017 года покинет топ-10 мирового рейтинга. Он потерял позиции после трех операций на колене
час назад
Роджер Федерер опустится минимум на одиннадцатое место в мировом рейтинге теннисистов. Он не выбывал из топ-10 с января 2017 года.
- Это произойдет из-за победы Хуберта Хуркача в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэлс.
- Хуркач занимал 12-е место в рейтинге, но после победы на Индиан-Уэлс гарантированно поднимется минимум на десятое место.
- Федерер пропускает этот турнир, как и большинство других соревнований сезона.
Федерер не играл с января 2020 по март 2021 года из-за двух операций на колене. После возвращения он выступил на нескольких турнирах, в том числе на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне». С первого он снялся из-за проблем со здоровьем, во втором вылетел в 1/8 финала. Как стало известно позже, на «Уимблдона» у него тоже были проблемы с коленом.
В августе стало известно, что он перенесет еще одну операцию. Пока неизвестны точные сроки восстановления, Федерер сказал, что пропустит «много месяцев».
- Федереру 40 лет. Он рекордные 20 раз выигрывал турниры «Большого шлема». Только два теннисиста побеждали столько же раз – Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
- За последние 19 лет он выбывал из топ-10 только один раз. Это был период в конце 2016 – начале 2017 года. Тогда он провел 11 недель вне топ-10.
- В последний раз он возглавлял мировой рейтинг летом 2018 года.
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