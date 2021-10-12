Федерер впервые с 2017 года покинет топ-10 мирового рейтинга. Он потерял позиции после трех операций на колене

Роджер Федерер опустится минимум на одиннадцатое место в мировом рейтинге теннисистов. Он не выбывал из топ-10 с января 2017 года.

Это произойдет из-за победы Хуберта Хуркача в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэлс.

Хуркач занимал 12-е место в рейтинге, но после победы на Индиан-Уэлс гарантированно поднимется минимум на десятое место.

Федерер пропускает этот турнир, как и большинство других соревнований сезона.

Федерер не играл с января 2020 по март 2021 года из-за двух операций на колене. После возвращения он выступил на нескольких турнирах, в том числе на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне». С первого он снялся из-за проблем со здоровьем, во втором вылетел в 1/8 финала. Как стало известно позже, на «Уимблдона» у него тоже были проблемы с коленом.

В августе стало известно, что он перенесет еще одну операцию. Пока неизвестны точные сроки восстановления, Федерер сказал, что пропустит «много месяцев».