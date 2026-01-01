Роджер Федерер

Дата рождения
8 августа 1981 г.
Инфо
Швейцарский профессиональный теннисист, бывшая 1-я ракетка мира
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Теннис
Роджер Федерер завершит карьеру в 41 год: он выиграл 20 «Больших шлемов» и выступал с 1998 года
#Роджер Федерер
Теннис
Федерер анонсировал возвращение летом 2022 года. Он пропустил остаток сезона из-за операции на колене
#Роджер Федерер
Теннис
🎾 Рублев опустился на шестую строчку в мировом рейтинге. Федерер вылетел из топ-10 впервые с 2017 года
#Андрей Рублев
Теннис
Федерер впервые с 2017 года покинет топ-10 мирового рейтинга. Он потерял позиции после трех операций на колене
#Роджер Федерер
Теннис
Федерер пропустит Олимпиаду из-за проблем с коленом. Это четвертый теннисист из топ-10, пропускающий ее
#Роджер Федерер
Теннис
Джокович в 20-й раз победил на турнирах «Большого шлема». Это повторение рекорда Надаля и Федерера
#Новак Джокович
Теннис
Федерер вылетел с «Уимблдона» на стадии 1/4 финала. Он выигрывал турнир восемь раз
#Роджер Федерер
Теннис
Федерер сыграл на грунте впервые с 2019 года. И проиграл 75-й ракетке мира
#Роджер Федерер
Теннис
Федерер установил рекорд, начав 1100-ю неделю в сотне лучших теннисистов мирового рейтинга
#Роджер Федерер
Теннис
Федерер снялся с турнира в Дубае ради тренировок. Он объявил об этом, вылетев со своего первого за год соревнования
#Роджер Федерер
Теннис
Джокович стал первым теннисистом с 311 неделями на первой строчке мирового рейтинга. Он превзошел рекорд Федерера
#Новак Джокович
Теннис
Надаль проводит в топ-10 800-ю неделю подряд. Это первый теннисист с таким показателем
#Рафаэль Надаль
Теннис
Федерер впервые более чем за 20 лет не сыграет на Australian Open
#Роджер Федерер
Теннис
Надаль выиграл 13-й «Ролан Гаррос» 🏆
#Рафаэль Надаль
Теннис
Федерер не сыграет в 2020 году из-за травмы
#Роджер Федерер
Теннис
Федерер – самый высокооплачиваемый спортсмен мира. Роналду и Месси – в топ-3
#деньги
Футбол
Месси – самый высокооплачиваемый спортсмен. Федерер зарабатывает больше Леброна
#Лионель Месси
Теннис
Трюк Федерера, после которого болельщики начали сомневаться, что он с нашей планеты
#Роджер Федерер