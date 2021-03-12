Роджер Федерер
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Теннис
Федерер снялся с турнира в Дубае ради тренировок. Он объявил об этом, вылетев со своего первого за год соревнования
4 часа назад
С 14 по 20 марта в Дубае пройдет турнир Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Роджер Федерер пропустит его, чтобы сосредоточиться на тренировках.
- Федерер не играл 13 месяцев из-за двух операций на колене. В январе 2020-го он вылетел с Australian Open в полуфинале и вернулся на корт только 10 марта 2021-го на турнире в Дохе.
- Его первый после возвращения матч стал победным. Вторую игру он проиграл и вылетел с турнира.
- После этого он написал в твиттере: «Большое спасибо лучшей и верной команде, которая помогла мне попасть сюда. Я решил, что лучше вернуться к тренировкам, и, как следствие, сняться с Дубая на следующей неделе».
Федереру 39 лет. Он 20 раз побеждал на турнирах серии «Большого шлема» и входит в топ первых ракеток мира ATP. Но из-за пропусков нескольких турниров он потерял позиции в топ-5 рейтинга и теперь занимает шестую строчку.
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