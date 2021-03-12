Федерер снялся с турнира в Дубае ради тренировок. Он объявил об этом, вылетев со своего первого за год соревнования

С 14 по 20 марта в Дубае пройдет турнир Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Роджер Федерер пропустит его, чтобы сосредоточиться на тренировках.

Федерер не играл 13 месяцев из-за двух операций на колене. В январе 2020-го он вылетел с Australian Open в полуфинале и вернулся на корт только 10 марта 2021-го на турнире в Дохе.

Его первый после возвращения матч стал победным. Вторую игру он проиграл и вылетел с турнира.

После этого он написал в твиттере: «Большое спасибо лучшей и верной команде, которая помогла мне попасть сюда. Я решил, что лучше вернуться к тренировкам, и, как следствие, сняться с Дубая на следующей неделе».

Федереру 39 лет. Он 20 раз побеждал на турнирах серии «Большого шлема» и входит в топ первых ракеток мира ATP. Но из-за пропусков нескольких турниров он потерял позиции в топ-5 рейтинга и теперь занимает шестую строчку.