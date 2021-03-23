Роджер Федерер
Теннис
Поделиться:
Комментарии:
0
#Роджер Федерер #Теннис

Федерер установил рекорд, начав 1100-ю неделю в сотне лучших теннисистов мирового рейтинга

вчера, 10:28
  • Роджер Федерер впервые попал в топ-100 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в сентябре 1999 года, когда ему было 18 лет.
  • На неделю он выбыл из списка, но уже в октябре того же года вернулся и с тех пор не покидал топ-100.
  • Он проводит рекордную 1100-ю неделю в рейтинге. До него наибольшее число недель было у американца Андре Агасси, уже завершившего карьеру (1019).
  • Из действующих теннисистов лучшие после Федерера – испанцы Фелисиано Лопес (946) и Рафаэль Надаль (913).
  • Федереру 39 лет. Он 20 раз побеждал на турнирах серии «Большого шлема» и занимает шестое место среди лучших ракеток мира ATP. В 2020 году он не играл в официальных матчах из-за двух операций и вернулся на корт только в марте 2021-го.

 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ESPN
Еще по теме
Федерер – самый обожаемый теннисист планеты. Эта сила выше побед
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Роджер Федерер
#Теннис