Рафаэль Надаль
Теннис
Роджер Федерер
Надаль проводит в топ-10 800-ю неделю подряд. Это первый теннисист с таким показателем
54 минуты назад
Рафаэль Надаль числится в топ-10 800-ю неделю подряд. Впервые он появился там 5593 дня назад, то есть более 15 лет назад.
Надаль – первый теннисист, кому удалось идти в топ-10 800 недель подряд. И третий игрок, который провел там в сумме 800+ недель. Топ-3:
1. Роджер Федерер (931).
2. Джимми Коннорс (816).
3. Рафаэль Надаль (800).
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