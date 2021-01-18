Надаль проводит в топ-10 800-ю неделю подряд. Это первый теннисист с таким показателем

Рафаэль Надаль числится в топ-10 800-ю неделю подряд. Впервые он появился там 5593 дня назад, то есть более 15 лет назад.

Надаль – первый теннисист, кому удалось идти в топ-10 800 недель подряд. И третий игрок, который провел там в сумме 800+ недель. Топ-3:

1. Роджер Федерер (931).

2. Джимми Коннорс (816).

3. Рафаэль Надаль (800).