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#Андрей Рублев #Роджер Федерер #ATP

🎾 Рублев опустился на шестую строчку в мировом рейтинге. Федерер вылетел из топ-10 впервые с 2017 года

2 часа назад

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила мировой рейтинг после «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Первым по-прежнему остается 🇷🇸 Новак Джокович, первым из россиян – ​🇷🇺 Даниил Медведев.

В топ-10 произошло три изменения:

  • ​🇷🇺 Андрей Рублев опустился с пятого места на шестое, уступив позицию 🇪🇸 Рафаэлю Надалю.
  • 🇨🇭 Роджер Федерер впервые с 2017 года вылетел из топ-10, опустившись с девятого места на 11-е. Он перенес третью операцию на колене с января 2020-го и приостановил выступления. Его позицию занял 🇳🇴 Каспер Рууд.
  • 🇵🇱 Хуберт Хуркач поднялся с 12-го на десятое место в рейтинге.

сайт ATP

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Источник:
сайт ATP
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