Андрей Рублев
ATP
Роджер Федерер
🎾 Рублев опустился на шестую строчку в мировом рейтинге. Федерер вылетел из топ-10 впервые с 2017 года
2 часа назад
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила мировой рейтинг после «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Первым по-прежнему остается 🇷🇸 Новак Джокович, первым из россиян – 🇷🇺 Даниил Медведев.
В топ-10 произошло три изменения:
- 🇷🇺 Андрей Рублев опустился с пятого места на шестое, уступив позицию 🇪🇸 Рафаэлю Надалю.
- 🇨🇭 Роджер Федерер впервые с 2017 года вылетел из топ-10, опустившись с девятого места на 11-е. Он перенес третью операцию на колене с января 2020-го и приостановил выступления. Его позицию занял 🇳🇴 Каспер Рууд.
- 🇵🇱 Хуберт Хуркач поднялся с 12-го на десятое место в рейтинге.
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