Роджер Федерер завершит карьеру в 41 год: он выиграл 20 «Больших шлемов» и выступал с 1998 года

За последние три года он не провел ни одного полноценного сезона. С январе 2020-го по январь-2021-го он не играл из-за двух операций на колене;

После этого вернулся и сыграл на нескольких турнирах, в том числе на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне». Но с первого он снялся из-за травмы, а во втором вылетел в четвертьфинале (как позже выяснилось, он играл с травмой);

Федерер перенес еще одну операцию в августе 2021 года, анонсировал возвращений летом 2022 года, а теперь объявил о завершении карьеры.

Его считают одним из величайших теннисистов планеты. Федерер 20 раз выигрывал турниры самые престижные теннисные турниры «Большого шлема», установил рекорд по нахождению на первом месте в рейтинге теннисистов (237 недель подряд), старейший игрок, возглавлявший рейтинг (в 36 лет).

Его противостояния с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем стали классическими в современном теннисе. С первым он играл 40 раз, со вторым – 50. Финал «Уимблдона» 2008 года против Надаля ATP называл одним из лучших матчей за всю историю. Федерер тогда проиграл 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7, матч длился почти пять часов.