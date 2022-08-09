Федерер сыграл с мальчиком, которому пять лет назад пообещал не бросать теннис и дождаться его взросления

Эта история длится почти пять лет. В 2017 году Роджер Федерер выступал на US Open и на пресс-конференции получил вопрос от мальчика Изяна Ахмада (его прозвище – «Зизу»).

– Вы можете выступать еще восемь-девять лет, чтобы я сыграл с вами, когда стану профессионалом?

– Да! – отреагировал Федерер.

– Обещаете?

Федерер с улыбкой пообещал. И вот как история развернулась через пять лет:

🎾 В июне 2022-го Зизу отправился с тренером в Цюрих на – как он думал – несколько тренировок.

🎾 Там с мальчиком обходились как со звездой – звали по имени, фотографировались, а на корте даже была толпа фанатов с плакатами в его честь.

🎾 Федерер за этим наблюдал. «Волнуюсь за него», – сказал он. Для парня все происходящее было неожиданным.

🎾 Потом появился и сам Федерер. Мальчик в шоке закрыл рукой рот и глаза. Они поздоровались и обнялись.