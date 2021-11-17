Роджер Федерер
Федерер анонсировал возвращение летом 2022 года. Он пропустил остаток сезона из-за операции на колене
час назад
Роджер Федерер дал интервью Le Matin и рассказал о сроках восстановления. В августе он перенес третью за полтора года операцию на колене и с тех пор не играл.
Он возобновит тренировки в январе, но полноценные занятия начнет только весной. Федерер рассчитывает на возвращение летом 2022 года. То есть он точно пропустит первый турнир из серии «Большого шлема» – февральский Australian Open.
- Выступления Федерера в последние сезона регулярно прерываются из-за травм. Он не играл больше года (с января 2020-го по март 2021-го) из-за двух операций на колене.
- После возвращения он сыграл на нескольких турнирах, в том числе на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне». Но с первого снялся из-за травмы, а во втором вылетел в четвертьфинале. Позже стало известно, что по ходу «Уимблдона» у него были проблемы с коленом.
- В августе он перенес третью операцию и с тех пор не играл. Он пропустил Олимпиаду и US Open.
Федереру 40 лет. Он рекордные 20 раз выигрывал турниры «Большого шлема». Только два теннисиста побеждали столько же раз – Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
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