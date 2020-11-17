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Спортсмен
Роджер Федерер
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Роджер Федерер
Дата рождения
8 августа 1981 г.
Инфо
Швейцарский профессиональный теннисист, бывшая 1-я ракетка мира
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Лента
Материалы
Новости
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#Роджер Федерер
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Федерер – самый обожаемый теннисист планеты. Эта сила выше побед
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25 сентября 2019, 22:30
Теннис – царство продвинутой аналитики. Джокович отказался от глютена, Надаль измеряет каждую подачу
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Три похожие, но очень важные истории из тенниса. Там россияне реально побеждают фаворитов
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Этот финал «Уимблдона» – история. А Джокович просто великий
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14 июля 2019, 22:17
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14 июля 2019, 22:43
В России появился новый топ-спортсмен. Он будущее тенниса
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04 июня 2019, 19:46