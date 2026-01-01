Роджер Федерер

Дата рождения
8 августа 1981 г.
Инфо
Швейцарский профессиональный теннисист, бывшая 1-я ракетка мира
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Федерер сыграл с мальчиком, которому пять лет назад пообещал не бросать теннис и дождаться его взросления
#Роджер Федерер
Федерер – самый обожаемый теннисист планеты. Эта сила выше побед
#Роджер Федерер
Australian Open в 2020-м: грязный воздух, скорбь по Кобе, еще – ранний вылет Серены и очередное чудо Федерера
#Australian Open
Эко-активисты прессуют Федерера. Они играли в теннис в банке и захватили твиттер призывами
#Роджер Федерер
Мейвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Он заработал почти миллиард долларов
#Флойд Мейвезер
Федерер перекрывает рекорды посещаемости тенниса. Уже готовится к февральскому шоу в Африке
#Роджер Федерер
Пике реформировал Кубок Дэвиса. Это одобряют Надаль и Джокович, но не понимает Федерер
#Жерар Пике
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир
Теннис – царство продвинутой аналитики. Джокович отказался от глютена, Надаль измеряет каждую подачу
#Теннис
Дичь на US Open. Медведев и Джокович поругались со зрителями, Федерер разозлился в интервью
#US Open
Три похожие, но очень важные истории из тенниса. Там россияне реально побеждают фаворитов
#Даниил Медведев
Этот финал «Уимблдона» – история. А Джокович просто великий
#Новак Джокович
Джокович после победы на «Уимблдоне» съел травинку с газона. Что?
#Новак Джокович
В России появился новый топ-спортсмен. Он будущее тенниса
#Карен Хачанов