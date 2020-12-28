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#Роджер Федерер #коронавирус #Теннис

Федерер впервые более чем за 20 лет не сыграет на Australian Open

57 минут назад

Роджер Федерер отказался играть на первом турнире «Большого шлема» в 2021 году. Australian Open он пропустит впервые с 1998 года, когда еще был юниором.

Агент теннисиста Тони Годсик объяснил это физическим состоянием. Федерер проконсультировался с командой и решил вернуться после Australian Open.

Australian Open-2021 изначально был запланирован на 18-31 января, но перенесен на три недели из-за пандемии коронавируса и пройдет в период с 8 по 21 февраля.

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