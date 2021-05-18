Роджер Федерер
ATP
Федерер сыграл на грунте впервые с 2019 года. И проиграл 75-й ракетке мира
19 минут назад
🇨🇭Роджер Федерер проиграл 🇪🇸 Пабло Андухару в матче турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Женеве: 4:6, 6:4, 4:6.
- Для Федерера это было второе соревнование после возвращения в спорт. Он не играл с января 2020-го по март 2021-го. За это время Федерер перенес две операции на колене.
- Его возвращение произошло на турнире в Дубае, где он провел два матча, вылетел и приостановил выступления. Тогда он сказал, что сосредоточится на тренировках.
- Теперь он вернулся – уже грунтовом соревновании. И вылетел от 75-й ракетки мира.
В последний раз Федерер играл на грунте в полуфинале «Ролан Гаррос» в 2019 году. Там он проиграл Рафаэлю Надалю. Несмотря на пропуск соревнований из-за операций, Федер остается в топе мирового рейтинга. Он занимает восьмое место.
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