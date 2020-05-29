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Федерер – самый высокооплачиваемый спортсмен мира. Роналду и Месси – в топ-3
29 мая 2020, 19:32
Рейтинг впервые в истории возглавил теннисист.
Десятка самых высокооплачиваемых спортсменов от Forbes:
1. Роджер Федерер, теннис – $106,3 млн (призовые – $6,3 млн, спонсорский доход – $100 млн)
2. Криштиану Роналду, футбол – $105 млн (зарплата – $60, спонсорский доход – $45)
3. Лионель Месси, футбол – $104 ($72 и $32)
4. Неймар, футбол – $95,5 ($70,5 и $25 )
5. Леброн Джеймс, баскетбол – $88,2 ($28,2 и $60)
6. Стефен Карри, баскетбол – $74,4 ($30,4 и $44)
7. Кевин Дюрэнт, баскетбол – $63,9 ($28,9 и $35)
8. Тайгер Вудс, гольф – $62,3 ($2,3 и $60)
9. Кирк Казинс, американский футбол – $60,5 ($58 и $2,5)
10. Карсон Венц, американский футбол – $59,1 ($55,1 и $4)
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