Федерер – самый высокооплачиваемый спортсмен мира. Роналду и Месси – в топ-3

Рейтинг впервые в истории возглавил теннисист.

Десятка самых высокооплачиваемых спортсменов от Forbes:

1. Роджер Федерер, теннис – $106,3 млн (призовые – $6,3 млн, спонсорский доход – $100 млн)

2. Криштиану Роналду, футбол – $105 млн (зарплата – $60, спонсорский доход – $45)

3. Лионель Месси, футбол – $104 ($72 и $32)

4. Неймар, футбол – $95,5 ($70,5 и $25 )

5. Леброн Джеймс, баскетбол – $88,2 ($28,2 и $60)

6. Стефен Карри, баскетбол – $74,4 ($30,4 и $44)

7. Кевин Дюрэнт, баскетбол – $63,9 ($28,9 и $35)

8. Тайгер Вудс, гольф – $62,3 ($2,3 и $60)

9. Кирк Казинс, американский футбол – $60,5 ($58 и $2,5)

10. Карсон Венц, американский футбол – $59,1 ($55,1 и $4)