политика
Мьянма
Поделиться:
Комментарии:
0
#политика #Мьянма

Учительница из Мьянмы записывала зарядку. И не заметила, как на ее фоне начинается военный переворот

02 февраля, 19:35

Самое странное вирусное видео февраля пришло из Мьянмы. Учительница физкультуры Кхинг Хнин Вай пришла на кольцевую дорогу в столице Нейпьидо и записала зарядку под бодрую музыку. 

На ее фоне военные перекрыли дорогу, а к парламенту едет конвой – так в стране начался военный переворот. Но девушка этого не видит – так и получилось очень контрастное видео, которое серьезно завирусилось.

Сама Кхинг Вай просто не обратила внимания на это: «До того, как я узнала обо всем в новостях, я занималась своими делами и записывала видео».

Многие заподозрили странную тень на видео (может, это зеленый фон?), но журналисты уже подтвердили, что видео подлинное – Кхинг Вай снимала видео на возвышенности, поэтому тень падает выше колена.

Что произошло в Мьянме?

Первого февраля военная диктатура в Мьянме вернула себе власть через переворот. Она арестовала президента страны Вин Мьин и его советника, обладателя Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи (фактически лидер страны, но она не может быть президентом из-за иностранного гражданства детей).

Глава вооруженных сил Мин Аун Хлаин отключил в стране интернет, некоторые государственные каналы, перекрыл дороги в главных городах и признал действующее правительство недействительным.

Военные недовольны результатами последних выборов – партия Аун Сан Су Чжи получила 83% мест в парламенте. На этой неделе правительство должно было утвердить новое правительство.

Почти все мировые страны (Евросоюз, США, Великобритания) высказались в поддержку законной власти. А власти соседнего Таиланда назвали ситуацию в Мьянме внутренним делом, хотя в самом Таиланде проходят митинги в поддержку Аун Сан Су Чжи.

Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Еще по теме
Правнук Муссолини перешел в молодежку «Лацио». Сам Муссолини был членом клуба и чуть его не уничтожил
Все вокруг говорят про новый закон о запрете мата в соцсетях. Это правда? Какое наказание? Где еще можно материться?
Самая удивительная новость вокруг митинга Навального в Москве – фейк про арест Даниэля Аггера. На самом деле это его тезка
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#политика
#Мьянма