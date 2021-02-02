Учительница из Мьянмы записывала зарядку. И не заметила, как на ее фоне начинается военный переворот
Самое странное вирусное видео февраля пришло из Мьянмы. Учительница физкультуры Кхинг Хнин Вай пришла на кольцевую дорогу в столице Нейпьидо и записала зарядку под бодрую музыку.
На ее фоне военные перекрыли дорогу, а к парламенту едет конвой – так в стране начался военный переворот. Но девушка этого не видит – так и получилось очень контрастное видео, которое серьезно завирусилось.
Сама Кхинг Вай просто не обратила внимания на это: «До того, как я узнала обо всем в новостях, я занималась своими делами и записывала видео».
Многие заподозрили странную тень на видео (может, это зеленый фон?), но журналисты уже подтвердили, что видео подлинное – Кхинг Вай снимала видео на возвышенности, поэтому тень падает выше колена.
Что произошло в Мьянме?
Первого февраля военная диктатура в Мьянме вернула себе власть через переворот. Она арестовала президента страны Вин Мьин и его советника, обладателя Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи (фактически лидер страны, но она не может быть президентом из-за иностранного гражданства детей).
Глава вооруженных сил Мин Аун Хлаин отключил в стране интернет, некоторые государственные каналы, перекрыл дороги в главных городах и признал действующее правительство недействительным.
Военные недовольны результатами последних выборов – партия Аун Сан Су Чжи получила 83% мест в парламенте. На этой неделе правительство должно было утвердить новое правительство.
Почти все мировые страны (Евросоюз, США, Великобритания) высказались в поддержку законной власти. А власти соседнего Таиланда назвали ситуацию в Мьянме внутренним делом, хотя в самом Таиланде проходят митинги в поддержку Аун Сан Су Чжи.