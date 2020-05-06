Керн Хатчинсон
Футболист отпраздновал победный гол с дедушкой. И сделал с этим сюжетом тату
06 мая, 20:42
Нападающий шотландского «Лейт Атлетика» (играет в шестом по силе дивизионе) Керн Хатчинсон еще три года назад забил гол в финале регионального кубка. И погнал праздновать к дедушке, который болел за него у забора.
Пока футбола нет, Хатчинсон набил на предплечье татуировку с этим моментом. Запись в его твиттере с ним серьезно завирусилась.
У дедушки Хатчинсона стали хуже дела со здоровьем, и не факт, что после пандемии он продолжит ходить на игры внука. Футболист решил татуировкой подбодрить его:
«Дед не поверил, когда я ему показал тату. Он не большой поклонник татуировок, но был сильно потрясен, когда увидел мою».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые