Футболист отпраздновал победный гол с дедушкой. И сделал с этим сюжетом тату

Нападающий шотландского «Лейт Атлетика» (играет в шестом по силе дивизионе) Керн Хатчинсон еще три года назад забил гол в финале регионального кубка. И погнал праздновать к дедушке, который болел за него у забора.

Пока футбола нет, Хатчинсон набил на предплечье татуировку с этим моментом. Запись в его твиттере с ним серьезно завирусилась.