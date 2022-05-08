Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
10Жоао Педро Жоао Педро
|Нап
|30
|34
|12
|3
|9
|0
|
28Алессио Краньо А. Краньо
|Вра
|27
|32
|0
|0
|2
|0
|
8Рэзван Марин Р. Марин
|Пол
|25
|30
|0
|4
|5
|0
|
14Алессандро Дейола А. Дейола
|Пол
|26
|27
|4
|1
|5
|0
|
29Дальберт Дальберт
|Защ
|28
|26
|0
|2
|8
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
15
|35
|9
|6
|20
|42:57
|33
|
16
|35
|9
|6
|20
|37:63
|33
|
17
|35
|6
|10
|19
|32:64
|28
|
18
|34
|6
|8
|20
|30:72
|26
|
19
|35
|3
|16
|16
|25:55
|25
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