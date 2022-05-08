Кальяри

Кальяри
Cagliari
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Сайт
www.cagliaricalcio.com/
Страна
Италия
Стадион
Сардиния Арена
Тренер
Вальтер Маццарри
В. Маццарри
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Состав
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
10
Жоао Педро Жоао Педро 		Нап 30 34 12 3 9 0
28
Алессио Краньо А. Краньо 		Вра 27 32 0 0 2 0
8
Рэзван Марин Р. Марин 		Пол 25 30 0 4 5 0
14
Алессандро Дейола А. Дейола 		Пол 26 27 4 1 5 0
29
Дальберт Дальберт 		Защ 28 26 0 2 8 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 19:00
Салернитана
-:-
Кальяри
08.05.2022 08 мая 2022 вс 19:00
Италия. Серия А , 36 тур
Салернитана
-
Кальяри
-
Италия. Серия А , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 21:45
Кальяри
-:-
Интер
15.05.2022 15 мая 2022 вс 21:45
Италия. Серия А , 37 тур
Кальяри
-
Интер
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Венеция
-:-
Кальяри
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Венеция
-
Кальяри
-
Италия. Серия А , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
15
Сампдория
35 9 6 20 42:57 33
16
Специя
35 9 6 20 37:63 33
17
Кальяри
35 6 10 19 32:64 28
18
Салернитана
34 6 8 20 30:72 26
19
Дженоа
35 3 16 16 25:55 25
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:00
Кальяри
1 : 2
Верона
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:00
35 тур
Кальяри
1
Верона
2
Италия. Серия А , 35 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 19:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 19:00
34 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
Италия. Серия А , 34 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 13:30
Кальяри
1 : 0
Сассуоло
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 13:30
33 тур
Кальяри
1
Сассуоло
0
Италия. Серия А , 33 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 21:45
Кальяри
1 : 2
Ювентус
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 21:45
32 тур
Кальяри
1
Ювентус
2
Италия. Серия А , 32 тур
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 16:00
Удинезе
5 : 1
Кальяри
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 16:00
31 тур
Удинезе
5
Кальяри
1
Италия. Серия А , 31 тур
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