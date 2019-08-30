«Кальяри» представил вратаря роликом из Super Mario Bros

Что еще мы знаем об Ольсене:

• До «Ромы» и «Копенгагена» играл на родине в Швеции, а также за греческий ПАОК.

• На его счету 31 матч за сборную Швеции, он был основным вратарем команды-четвертьфиналиста ЧМ-2018, играл против сборной России в Лиге наций.

• Отбил 32 удара в матчах квалификации к ЧМ-2018, став лучшим по этому показателю наряду с вратарем турецкой сборной

• Ездил и на Евро-2016.

• Мог играть за Данию, так как есть датское гражданство, его родители – датчане. Так он и собирался поступить в 2014 году, заявлял об этом, играя за «Мальме», но спустя год принял решение в пользу сборной Швеции.

Если Ольсена сразу поставят в «основу», первая проверка будет сложной – 1 сентября «Кальяри» сыграет дома против «Интера».