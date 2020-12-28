Жоао Педро
Серия А
Футбол
Кальяри
Самый результативный бразилец в топ-5 лигах в 2020 году – форвард «Кальяри» Жоао Педро 🇧🇷
2 часа назад
Жоао Педро забил за «Кальяри» 15 голов за 2020-й год.
Остальные преследователи из топ-5 лиг:
- Кунья («Герта») – 11.
- Жезус («Ман Сити») – 10.
- Ришарлисон («Эвертон») – 9.
- Неймар («ПСЖ») – 8.
28-летний Жоао Педро играет за «Кальяри» с 2014 года – уже седьмой сезон подряд. У него 65 голов за клуб во всех турнирах.
В сезоне-2020/21 он забил восемь мячей, больше в Серии А только у четырех игроков (Роналду, Лукаку, Белотти и Иммобиле).
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