Самый результативный бразилец в топ-5 лигах в 2020 году – форвард «Кальяри» Жоао Педро 🇧🇷

Жоао Педро забил за «Кальяри» 15 голов за 2020-й год.

Остальные преследователи из топ-5 лиг:

28-летний Жоао Педро играет за «Кальяри» с 2014 года – уже седьмой сезон подряд. У него 65 голов за клуб во всех турнирах.

В сезоне-2020/21 он забил восемь мячей, больше в Серии А только у четырех игроков (Роналду, Лукаку, Белотти и Иммобиле).