Жоао Педро

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Самый результативный бразилец в топ-5 лигах в 2020 году – форвард «Кальяри» Жоао Педро 🇧🇷
#Жоао Педро
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Вратарь «Кальяри» попал к русской мафии из-за долга одноклубников. Это пранк от тв-шоу – и от самих одноклубников!
#Кальяри
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