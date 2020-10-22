Вратарь «Кальяри» попал к русской мафии из-за долга одноклубников. Это пранк от тв-шоу – и от самих одноклубников!
Итальянская программа Le Iene («Гиены») выходит с 1997 года. Это комедийно-сатирическое шоу на различные темы. Периодически там выходят пранки.
Недавно создатели программы разыграл вратаря «Кальяри» Алессио Краньо. А подставные роли исполнили два одноклубника – Жоао Педро и Леонардо Паволетти.
События развиваются так:
● Паволетти и Педро зовут Краньо поужинать в ресторане в Кальяри. Там все трое пробуют русскую водку. Посмотрите на лицо Краньо (он в центре). заметить.
● В какой-то момент Краньо говорит, что уже пьян. И начинается.
● Педро рассказывает, как получил в подарок дом в Бразилии стоимостью шесть миллионов евро. Краньо в шоке.
● Паволетти рассказывает, что они связаны с парнем, который платит им кучу денег, чтобы они получали желтые карточки в определенных матчах.
● Реакция Краньо примерно такая: я вас не сужу, но как вы спите по ночам?
● В этот момент их счет оплачивает кто-то неизвестный. Паволетти говорит, что поедет в другой новый дом, и зовет всех туда.
● Там они встречают гигантского русского охранника, который просит сдать телефоны.
● Далее заходит босс русской мафии со словами на русском языке: «Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать ко мне домой».
● Босс говорит Краньо: Педро и Паволетти задолжали громадную сумму денег, и поможет им только он.
● Краньо отказывается, нервно спрашивая одноклубников: «Во что вы меня втянули?»
● Мафиози уводят Педро и Паволетти в другую комнату. Оттуда доносятся крики, будто обоих пытают. Краньо сильно нервничает.
● Когда ситуация заходит слишком далеко, пранк заканчивается, и все успокаивают бедного Краньо.
«Чуть не наделал в штаны», – Краньо был лаконичен.
Минутный отрывок можно посмотреть в твите: