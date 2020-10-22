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Алессио Кроньо
Жоао Педро
Леонардо Паволетти
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#Кальяри #Футбол #Алессио Кроньо #Жоао Педро #Леонардо Паволетти

Вратарь «Кальяри» попал к русской мафии из-за долга одноклубников. Это пранк от тв-шоу – и от самих одноклубников!

вчера, 22:24
Михаил Морозов

Итальянская программа Le Iene («Гиены») выходит с 1997 года. Это комедийно-сатирическое шоу на различные темы. Периодически там выходят пранки.

Недавно создатели программы разыграл вратаря «Кальяри» Алессио Краньо. А подставные роли исполнили два одноклубника – Жоао Педро и Леонардо Паволетти.

События развиваются так:

● Паволетти и Педро зовут Краньо поужинать в ресторане в Кальяри. Там все трое пробуют русскую водку. Посмотрите на лицо Краньо (он в центре). заметить.

● В какой-то момент Краньо говорит, что уже пьян. И начинается.

● Педро рассказывает, как получил в подарок дом в Бразилии стоимостью шесть миллионов евро. Краньо в шоке.

● Паволетти рассказывает, что они связаны с парнем, который платит им кучу денег, чтобы они получали желтые карточки в определенных матчах.

● Реакция Краньо примерно такая: я вас не сужу, но как вы спите по ночам?

● В этот момент их счет оплачивает кто-то неизвестный. Паволетти говорит, что поедет в другой новый дом, и зовет всех туда.

● Там они встречают гигантского русского охранника, который просит сдать телефоны.

● Далее заходит босс русской мафии со словами на русском языке: «Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать ко мне домой».

● Босс говорит Краньо: Педро и Паволетти задолжали громадную сумму денег, и поможет им только он.

● Краньо отказывается, нервно спрашивая одноклубников: «Во что вы меня втянули?»

● Мафиози уводят Педро и Паволетти в другую комнату. Оттуда доносятся крики, будто обоих пытают. Краньо сильно нервничает.

● Когда ситуация заходит слишком далеко, пранк заканчивается, и все успокаивают бедного Краньо.

«Чуть не наделал в штаны», – Краньо был лаконичен.

Минутный отрывок можно посмотреть в твите:

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Все фото: Скриншоты с видео
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