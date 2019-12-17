Лацио
Серия А
Футбол
Фелипе Кайседо
Кальяри
Поздние голы принесли «Лацио» 10 очков в Серии А. Команда идет на третьем месте
17 декабря 2019, 04:02
- Показатели «Лацио» после 16 матчей Серии А: 36 очков, 38 голов, третье место в таблице.
- Показатели «Лацио» в Серии А без голов после 75-й минуты: 26 очков, 27 голов.
У «Лацио» был неудачный старт сезона. В первых пяти матчах Серии А команда выиграла два раза, взяла одну ничью и дважды проиграла. Голы после 75-й минуты пошли с шестого тура, когда Чиро Иммобиле вкатил четвертый мяч в ворота «Дженоа». Из 16-ти матчей в девяти «Лацио» забивал в конце игры.
Лучший показатель силы «Лацио» на этой стадии матча – достижения в игре с «Кальяри». Там команда проигрывала до 93-й минуте, но голы Альберто и Кайседо все перевернули. «Лацио» эту встречу выиграл, а Кайседо еще раз доказал силу после выхода на замену. В этом сезоне он забил уже четыре мяча, три из них – в добавленное время, два – победные.
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