Первый северокореец в топ-клубе. Он не знал Джеррарда и чуть не перешел в ЦСКА
В плане покупок «Юве» молчал половину августа, чтобы поработать в последний день трансферного окна. Турин заплатил 5 миллионов евро за 21-летнего северокорейского нападающего «Кальяри» Хана Кван Сона. Наверное, вам это имя не очень-то и известно, поэтому ловите пачку историй о Соне:
• Хан родился в Пхеньяне, но начал юношескую карьеру в «Барселоне». Он два года тренировался в кампусах «Барсы», после чего вернулся в Северную Корею.
• В Италию он попал после старта сотрудничества Италии и КНДР (все благодаря академии ISM, она привозит в Италию, Испанию, Германию и Францию таланты со всего мира) – Хана отправили в «Кальяри». Но даже там он тренировался среди соотечественников. Вместе с ним в команде U-18 было 5 северокорейцев.
• Агент Хана Сандро Стемперини рассказал о том, как «Ливерпуль» перехватывал Сона у «Кальяри»: «В 2015-м скауты «Ливерпуля» приехали на несколько товарищеских игр «Кальяри» и дико впечатлились игрой Хана Кван Сона. После матчей они встретились с Ханом, рассказывали ему об «Энфилде», победах в Лиге чемпионов и Стивене Джеррарде. Внезапно Хан перебил их и спросил: «А кто такой Стивен Джеррард?».
• Стемперини также говорил, что «Интер» в 2017-м был близок к подписанию Сона. Проблема была в контракте, заключенном между ISM и «Кальяри». Он не позволял Сону уходить из «Кальяри» на постоянной основе до тех пор, пока ему не исполнится 20.
• В апреле 2017-го Хан Кван Сон забил гол в ворота «Торино» и стал первым северокорейцем, забившим в топ-лиге.
• В сентябре 2017 года Хан договорился об интервью с Rai Due. Помешали власти КНДР: запретили ему идти на итальянское ТВ и пообещали, что репатриируют (вернут на родину как военнопленного), если тот ослушается. Итог: Хан плакал, интервью сорвалось.
• Не обошлось без внимания со стороны российский команд. В прошлом году Ханом интересовался ЦСКА, но все так и осталось на уровне слухов.
Bleacher Report характеризует Хана Кван Сона как быстрого и умного нападающего, способного и самостоятельно реализовать момент, и сыграть на партнера (нарезку его скиллов вы можете посмотреть здесь). В «Перудже» за два года в Серии В он забил 12 мячей (один из них – ножницами, три из них – в дебютной игре).
На данный момент у «Ювентуса» 4 нападающих: Марио Манджукич, Пауло Дибала, Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин. Хан Кван Сон – инвестиция в будущее. Президент «Юве» Андреа Аньелли пару месяцев назад говорил, что у клуба хватит денег на большинство сильнейших игроков мира. Но сейчас одна из главных задач «Ювентуса» – развивать собственных воспитанников и собирать сильнейших молодых игроков со всего мира.
Поэтому Хан Сон и оказался в «Ювентусе». На данный момент он заявлен в команду U-23 (там есть куча других классных молодых игроков: Лука Клеменца, Маноло Портанова, Идрисса Туре), что даст ему постоянную практику в Серии С. Кроме того, Сарри сможет без проблем привлекать его к тренировкам с основным составом.
Но главное – у «Ювентуса» и «Ювентуса» U-23 сквозные заявки. Есть шанс, что Хан Кван Сон появится в составе «Юве», к примеру, на матч Кубка Италии с каким-нибудь не самым сильным соперником.