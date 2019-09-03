Первый северокореец в топ-клубе. Он не знал Джеррарда и чуть не перешел в ЦСКА

В плане покупок «Юве» молчал половину августа, чтобы поработать в последний день трансферного окна. Турин заплатил 5 миллионов евро за 21-летнего северокорейского нападающего «Кальяри» Хана Кван Сона. Наверное, вам это имя не очень-то и известно, поэтому ловите пачку историй о Соне:

• Хан родился в Пхеньяне, но начал юношескую карьеру в «Барселоне». Он два года тренировался в кампусах «Барсы», после чего вернулся в Северную Корею.

• В Италию он попал после старта сотрудничества Италии и КНДР (все благодаря академии ISM, она привозит в Италию, Испанию, Германию и Францию таланты со всего мира) – Хана отправили в «Кальяри». Но даже там он тренировался среди соотечественников. Вместе с ним в команде U-18 было 5 северокорейцев.

• Агент Хана Сандро Стемперини рассказал о том, как «Ливерпуль» перехватывал Сона у «Кальяри»: «В 2015-м скауты «Ливерпуля» приехали на несколько товарищеских игр «Кальяри» и дико впечатлились игрой Хана Кван Сона. После матчей они встретились с Ханом, рассказывали ему об «Энфилде», победах в Лиге чемпионов и Стивене Джеррарде. Внезапно Хан перебил их и спросил: «А кто такой Стивен Джеррард?».