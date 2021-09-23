Холдинг 777 Partners приобрел «Дженоа». У него есть 13% акций «Севильи»

В 2003 году итальянский бизнесмен Энрико Прециози спас «Дженоа» от банкротства. Он приобрел контрольный пакет акций клуба, который был близок к исчезновению. За 4 года Прециози восстановил нормальное финансовое положение в «Дженоа» и вернул его в Серию А.

Другие важные моменты в жизни «Дженоа» при Прециози:

В сезоне-2008/09 клуб занял четвертое место.

В сезоне-2014/15 – шестую строчку.

Правда, были и провалы. В 2012-м, 2013-м, 2017-м, 2019-м и 2020-м «Дженоа» чудом избегал вылета.

Прециози много конфликтовал с фанатами и часто обещал продать клуб.

Сейчас он сдержал обещание. «Дженоа» переходит под управление холдинга 777 Partners. Transfermarkt пишет, что холдинг расстанется с 150 млн евро – 80 из них уйдут на покрытие долгов. Также в распоряжении 777 Partners есть 13% акций «Севильи».

Прециози никуда не уйдет в ближайшие три года – он будет работать в руководстве клуба.